Carta del Docente | MiM condannato dal Tribunale di Terni vittoria per la FLC CGIL

L’8 gennaio 2025, ildel Lavoro diha emesso una sentenza significativa per il mondo scolastico italiano, riconoscendo il diritto alladelanche ai docenti a tempo determinato. La decisione rappresenta unaimportante per la FLC, che ha sostenuto i ricorrenti, portando alla condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di 3.500 euro a due insegnanti. Il principio di parità tra docenti di ruolo e non di ruolo nella sentenza del Tar disulladelIl giudice del lavoro ha stabilito che la natura temporanea del contratto non esclude il diritto dei docenti a tempo determinato di ricevere ladel, destinata alla formazione professionale. La sentenza si basa sui principi già espressi dal Consiglio di Stato, evidenziando come il sistema attuale crei una discriminazione tra il personale di ruolo, sostenuto economicamente nella formazione obbligatoria, e i docenti precari, esclusi da tale diritto.