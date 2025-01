Ilfattoquotidiano.it - Bologna, quarto attacco alla sede del Cassero: “Attacchi di chiara matrice omofoba e fascista”

Ennesimodel, lo spazio culturale e politico della comunità Lgbtqia+ a. In pochi mesi il circolo ha denunciato di aver ricevuto quattro intimidazioni, vedendosi distrutto per tre volte lo striscione “Frocie sempre fasciste mai”. La presidente delCamilla Ranauro nel lanciare l’rme ha stigmatizzato il crescente odio verso la comunità Lgbtqia+: “Si tratta didi“, si legge in una nota, “che ci sembrano sintomatici di un problema profondo. Come abbiamo ribadito più volte, non abbiamo dubbi che sia proprio il fatto che il governo stesso promuova odio e omolesbobitransfobia ad alimentare questa violenza”.Il primo episodio risale al primo gennaio, quando un cartello con la scritta “spazi liberi via tutti i froc*” è apparso sulla porta della Salara, in mezzo a manifesti e volantini strappati.