Ilrestodelcarlino.it - Bologna-Monza, Italiano: “Limitiamo gli errori”. Le ultime sulla formazioni

, 17 gennaio 2025 – Rossoblù di nuovo in campo, domani al Dall'Ara contro il(ore 15) la terza gara in sei giorni. E sarà unrinfrancato dal bel punto raccolto mercoledì contro l'Inter a San Siro, fermato dai gol di Castro e Holm, ma in assoluto da una prova gagliarda e attenta della band di, che si gode i suoi ragazzi, tenendo però le antenne dritte sui brianzoli. Prima di tutti, però, il suo, a cui dedica un meritato focus dopo la serata da big vissuta al Meazza. "Sono felice – dice il mister –, del club e dei giocatori, di tutto quello che mi circonda, dell'atmosfera che c'è allo stadio: mi piace e mi auguro che questa sintonia non finisca mai. Sono felicissimo di tutto quello che stiamo attraversando e non vedo nessun motivo per complicare tutto quello che stiamo costruendo.