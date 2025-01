Sport.quotidiano.net - Basket Serie b femminile. Scandiano chiude l’andata sfidando Rimini in casa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ultimo turno del girone di andata per la palla a spicchi rosa reggiana. Apre la quindicesima giornata, l’Aluart(10), rivitalizzata dal blitz sul parquet del Peperoncino, ricevendo fra le mura amiche del palaRegnani la big(18) alle 20.45. Delia Capelli (foto) e compagne dovranno compiere un extra-sforzo contro una delle protagoniste del campionato che si trova a due sole lunghezze dal terzo posto ma in attesa di recuperare due giornate rinviate a causa del maltempo, dunque potenzialmente proiettata alla seconda piazza, al pari della Chemco Puianello. "- dice col coach scandianese Gianni Cavalcabue - è una squadra molto tosta con esperienza e fisicità, noi veniamo dalla bella vittoria su Peperoncino, ma continuiamo a giocare senza capitan Fedolfi e Balboni alla fine di un girone di andata condizionato dagli infortuni, con solo due partite giocate al completo, ragione in più per essere comunque soddisfatto, se anche mancano punti in classifica -coach Cavalcabue - ed il margine di miglioramento è notevole".