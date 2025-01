Oasport.it - Australian Open, è super sabato italiano: Sinner, Musetti, Sonego e Paolini per gli ottavi di finale

Sarà unagli: quattro italiani concentrati in pochissime ore da seguire uno dietro l’altro (e in contemporanea) nei loro match di terzo turno con l’obiettivo di raggiungere la seconda settimana. Jannik, Lorenzo, Lorenzoe Jasmine: tutti match potenzialmente alla portata che potrebbero portare un contingente notevole alla seconda settimana dello Slamo.In ordine cronologico il primo a scendere in campo sarà Lorenzoche trova sulla sua strada l’ungherese Fabian Marozsan dopo la bella impresa contro Joao Fonseca: un’occasione ghiotta per entrambi per raggiungere il quarto turno per la prima volta in assoluto in Australia (per il magiaro sarebbe la prima volta in generale in uno Slam alla seconda settimana). Tensione che quindi potrebbe farsi sentire e questo non è un match semplice da gestire per il torinese dal punto di vista emotivo.