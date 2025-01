Lortica.it - Arezzo, 14enne porta la pistola dello zio a scuola: segnalato al Tribunale dei Minori

Un ragazzo di 14 anni hato aunae un proiettile, creando scompiglio tra compagni e docenti. L’episodio è avvenuto in un istituto comprensivo della provincia di, dove il giovane ha mostrato l’arma ai suoi coetanei in classe.La segnalazione è giunta immediatamente alla dirigenza scolastica, che ha verificato quanto accaduto e denunciato l’accaduto ai carabinieri. Le indagini hannoto a identificare lo zio del ragazzo come legittimo proprietario della, regolarmente registrata. Nell’abitazionezio sono state trovate altre armi legalmente detenute.Secondo quanto ricostruito, ilavrebbe preso ladurante una visita a casa del parente, nascondendola per poirla a. L’episodio ha sollevato grande preoccupazione ed è statoaldei