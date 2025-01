Sport.quotidiano.net - A che ora gioca Sinner con Giron agli Australian Open 2025: dove vederla in tv. Un solo precedente tra i due

Melbourne, 17 gennaio- Dopo aver superato il cileno Nicolás Jarry in tre set e l'oceanico Tristan Schoolkate in quattro (e rimontando un parziale di svantaggio), Jannikè atteso al terzo turno dell'dall'ostacolo chiamato Marcos, numero 46 della classifica Atp. Il 31enne statunitense è reduce dall'affermazione al quinto set ai danni dell’argentino Tomas Martin Etcheverry, mentre all'esordio nel torneo aveva sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann. Un avversario assolutamente da non sottovalutare per il campione in carica, che vincendo affronterebbe negli ottavi di finale uno fra il danese Holger Rune e il serbo Miomir Kecmanovic. epa11828258 Jannikof Italy celebrates winning his Men's Singles round 2 match against Tristan Schoolkate of Australia at thetennis tournament in Melbourne, Australia, 16 January