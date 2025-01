Anteprima24.it - VIDEO/ Acerra, ancora tensione al liceo de’ Liguori: collettivo studentesco contesta preside

Tempo di lettura: 3 minutiAltaalde’di, dove ilstando il dirigente scolastico. All’origine della vicenda, l’assemblea convocata lunedì scorso dagli studenti. Una protesta, secondo una nota del, indetta per denunciare “termosifoni spenti nei primi giorni di freddo, aule allagate, bagni guasti ed inservibili per una platea di più di mille studenti”. Problematiche ritenute “irrisolte”. Ad accendere gli animi, quanto avvenuto in occasione del sit-in. Stando alla nota, ilLa Montagna avrebbe “impedito l’assemblea d’istituto degli studenti regolarmente concessa barricandosi dentro scuola con professori e personale Ata“. Inoltre, gli educatori sono accusati di aver affisso cartelli di sfida nell’istituto. “Non ci avrete mai”, “la nostra parola contro la vostra” le scritte riferite dai ragazzi.