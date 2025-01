Bergamonews.it - Un passo dal cielo, The Rookie o Harry Potter? La tv del 16 gennaio

Per la prima serata in tv, giovedì 16, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Undal”, che vede il ritorno di Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello nei panni di Manuela e Vincenzo Nappi. Insieme a loro anche Marco Rossetti, Serena Iansiti e Gianmarco Pozzoli che interpretano rispettivamente Nathan Sartor, Carolina Volpi e Huber Fabbricetti.Verrà proposto l’episodio dal titolo “La malga dell’alba”: Marianna Vanoni, una giovane veterinaria, viene trovata senza vita in un sentiero di montagna. I sospetti ricadono su Marco Rho, un vecchio – pastore, denunciato dalla vittima per stalking. Le indagini però portano i nostri molto più a fondo: la ragazza era stata coinvolta, suo malgrado, in una truffa più grande di lei. Intanto, Manuela cerca di aiutare Nathan a fare chiarezza sul suo passato, mentre Vincenzo vede la sua vita stravolta ma, grazie a Carolina e Huber, cerca di affrontare una quotidianità diversa.