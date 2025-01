Ilfattoquotidiano.it - TikTok sarà bannato negli Stati Uniti? Gli utenti corrono subito ai ripari: boom di iscritti su RedNote

Da un social all’altro. È l’effetto che la notizia di un possibile ban dista avendo sulla popolazione americana, che, come in una sorta di effetto domino, sta migrando dalla piattaforma di sharing video ad un altro social, molto simile e sempre di origine cinese. Si tratta di, la nuova applicazione nata in Cina con il nome di Xiaohongshu (in italiano, Piccolo libro rosso) e che proprio per questo motivo fa trapelare dubbi su possibili rischi per la privacy e la sicurezza online. Che poi è lo stesso motivo su cuiinterrogata la Corte Suprema degli, chiamata a stabilire, il prossimo 19 gennaio, qualeil futuro disu suolo americano.“è soggetto alle leggi cinesi sulla gestione dei dati, che potrebbero consentire alle autorità governative di accedere alle informazioni personali deglisenza garantire le tutele previste in paesi come glio in Europa”, sottolinea Adrianus Warmenhoven, esperto di cybersicurezza di NordVPN.