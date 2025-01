Isaechia.it - Temptation Island, ex protagonista ritrova l’amore e la sua ex ironizza sull’estetica della nuova fidanzata: “Ha cambiato molto i suoi gusti!”

Leggi su Isaechia.it

Hatoun exdi.Dopo la fine turbolentarelazione precedente Alex Petri ha definitivamente voltato pagina accanto ad Arianna Curci, consulente di immagine.I due si sarebbero conosciuti durante un set fotografico e solo di recente hanno confermato la loro unione.Alex aveva partecipato ain coppia con ladell’epoca, Vittoria Bricarello. I due si erano detti addio durante un escandescente falò di confronti finale. La donna, come ricordiamo, si era pericolosamente avvicinata al tentatore Simone Dell’Agnello.Nonostante siano passati diversi mesi dalla loro separazione, nel corso di una chiacchierata con ifollower, Vittoria non le ha mandate a dire al suo ex. Un utente le ha chiesto cosa pensa del fatto che Alex abbia un’altra donna e se sente la sua mancanza.