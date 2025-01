Tecnologia, l’IA ha creato antidoti contro il veleno dei serpenti

Leggi su Ildenaro.it

Usando l’Intelligenza artificiale create proteine antiche potrebbero entrare in uso negliildi: è il risultato di un lavoro diretto dal Nobel 2024 per la Chimica David Baker della University of Washington School of Medicine, pubblicato su Nature. Secondo l’OMS, i morsi di serpenteso colpiscono ogni anno tra 1,8 e 2,7 milioni di persone, causando circa 100.000 morti l’anno e il triplo di disabilità permanenti, tra cui la perdita di arti.La maggior parte delle lesioni avviene in Africa, Asia e America Latina, dove la fragilità dei sistemi sanitari aggrava il problema. Attualmente, gli unici antiveleni utilizzati per trattare le vittime di morsi di serpente sono derivati dal plasma animale e spesso hanno costi elevati, efficacia limitata ed effetti collaterali.