Sucic in orbita Inter. Il suo infortunio induce a una strategia

Petarè uno degli ultimi nomi accostati all’per rinforzare il suo centrocampo. Il calciatore, al momento infortunato, non sarebbe certo di arrivare a gennaio.IL PUNTO – Petarrappresenta uno dei centrocampisti seguiti dall’nell’ottica di aggiungere un mediano di qualità in mezzo al campo. Al momento, una vera e propria trattativa tra i nerazzurri e la Dinamo Zagabria, club che ne detiene il cartellino, non è stata avviata. Al sondaggio della squadra meneghina per il classe 2003 non è finora seguita una mossa concreta, anche perché il suoad affrontare in maniera attenta tale capitolo di mercato.all’? Difficilmente a gennaioIL PIANO – Il croato manca dal campo da novembre a causa di unal metatarso. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri avrebbero in mente unafunzionale all’esigenza di portare il classe 2003 a Milano in una forma adeguata per poter competere in nerazzurro.