Nerdpool.it - Star Wars: Skeleton Crew dimostra come il franchise può raccontare grandi storie senza collegamenti

doveva vincere una battaglia. Quando il teaser trailer è stato diffuso per la prima volta, gli irriducibili “fan” dilo avevano criticato per la predi prati e sobborghi, lontani dal loro immaginario di Guerre Stellari. Probabilmente, sono le stesse persone che al tempo si lamentarono dei mattoni in Andor quindi, la maggior parte dei fan della saga, sapevano di doverli ignorare. Tuttavia, questo non cambia la reticenza nei confronti di. Se l’anno scorso avessero chiesto ai fan quale serie sarebbe stata migliore, la maggior parte avrebbe probabilmente scelto: The Acolyte, la serie che trattava dei Jedi dell’Alta Repubblica in lotta con i Sith anni prima dei prequel. Sappiamo tutti com’è andata a finire.Il numero di spettatori dinon è stato così altoquello di The Acolyte, ma i fan che hanno dato una possibilità alla serie l’hanno amata.