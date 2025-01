Lettera43.it - Sinner al terzo turno degli Australian Open: battuto Schoolkate in quattro set

Leggi su Lettera43.it

Match più difficile del previsto per Jannikal secondo2025. Il numero uno del mondo ha infatti faticato all’inizio contro il padrone di casa Tristan, 173esimo del ranking, perdendo il primo parziale per 6-4 senza mai impensierire l’avversario al servizio. Immediata la reazione del campione, che nel secondo ha messo a segno l’allungo decisivo nel settimo game strappando la battuta a zero e chiudendo senza rischiare. Dominio, complice anche il vistoso calo psicofisico del suo avversario, frae quarto set con un parziale di 10 giochi a uno per l’azzurro, che ha chiuso con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-1, 6-3. Alaffronterà il tennista americano Marcos Giron, numero 46 del ranking Atp, che ha eliminato l’argentino Tomas Martin Etcheverry dopo una battaglia di oltreore.