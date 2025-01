Lanazione.it - Scontro tra camion e due auto, incidente in A11: tre feriti

Capannori (Lucca), 16 gennaio 2025 – Paura instrada A11. Intorno alle ore 11 di oggi, giovedì 16 gennaio, c’è stato unall’altezza di Capannori in direzione Firenze. Coinvolti nel sinistro une almeno due. Nell’sono rimaste ferite tre persone, fortunatamente tutte in codice giallo e quindi non in gravi condizioni. In base alle prime informazioni, due dei tresono un uomo di 33 anni e uno di 64 anni. In uno dei veicoli era presente anche un gatto, rimasto anche lui ferito. Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici della societàstrade per l’Italia, i soccorritori del 118 con un’ambulanza di Massarosa, un’altra della Misericordia di Massa Macinaia e un’altra ancora della Misericordia di Lucca.