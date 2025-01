Dilei.it - Sanremo 2025, “Fedez canterà con Masini”: attacco a Chiara Ferragni? Il retroscena

A pochi mesi dall’inizio di, il fermento intorno alla kermesse canora più attesa d’Italia è già alle stelle. Ma tra indiscrezioni e anticipazioni, una notizia ha catturato l’attenzione di tutti:sarebbe pronto a calcare il palco dell’Ariston accanto a Marco, portando in scena un’esibizione che già promette di far discutere.Il pezzo scelto per la serata delle cover sarebbe il celeberrimo Bella stronza, brano iconico e controverso del cantautore toscano. E subito, il gossip ha preso fuoco: sarà un riferimento indiretto all’ex moglie, da cui il rapper si è separato nel 2024?, la scelta di: provocazione o nostalgia?Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di gossip Gabriele Parpiglia,avrebbe deciso di proporre il brano Bella stronza durante la quarta serata del Festival, tradizionalmente dedicata alle cover, in un duetto con lo stesso