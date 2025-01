Anteprima24.it - Potenza-Benevento, l’ordinanza del sindaco fa posticipare il fischio d’inizio

Tempo di lettura: 3 minuti, dove eravamo rimasti. Sta assumendo i contorni di una sorta di soap opera il match in programma martedì al ‘Viviani’, recupero della sfida che non si è potuta disputare domenica scorsa per le forti nevicate che avevano interessato il capoluogo lucano. In quella sede, dopo l’ufficializzazione del rinvio, le due società avevano concordato di giocare la partita martedì 21 gennaio alle 15, un orario che avrebbe avuto un duplice beneficio evitando le ore più fredde e il possibile ghiaccio sul sintetico dell’impianto lucano oltre a consentire ai giallorossi di tornare nel Sannio ad un orario accettabile. Tutto finito? Neanche a dirlo perché, nonostante il placet della Lega Pro per ilalle 15, ildisi è intromesso nella vicenda intimando oggi, con apposita ordinanza, la disputa della gara alle 19 per motivi di ordine pubblico.