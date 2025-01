Thesocialpost.it - Pisa, incidente a ultraleggero: illese le due persone a bordo

Leggi su Thesocialpost.it

Unè stato coinvolto in unin provincia di, ma fortunatamente le duesono rimaste, come riportato dai soccorritori. L’è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16, sulla strada provinciale 64, vicino all’aviosuperficie Valdera, nel comune di Capannoli.Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo avrebbe impattato contro il terrapieno della carreggiata, probabilmente durante una manovra di atterraggio.Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di, che ha messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza.L'articolole dueproviene da The Social Post.