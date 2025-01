Metropolitanmagazine.it - Papa Francesco caduto nella sua residenza di Casa Santa Marta: nessuna frattura

È di questa mattina la notizia che, in un piccolo incidente domesticosua. Il risultato non è grave:, solo un piccolo spavento. Il Pontefice ora sta bene.: braccio immobilizzato maLa RepubblicaStando a quanto riportatonota, il Pontefice èstamanesuadi. La caduta ha riportato una contusione all’avambraccio destro che ha richiesto l’immobilizzazione dell’arto, ma senza fratture. A dare la notizia la Sala Stampa Vaticana, poco prima delle 13:00. “Questa mattina, a causa di una caduta aha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa”.