Pallamano | l’Italia vola al Main Round ai Mondiali 2025 Tutto facile per Francia Svezia e Danimarca

La terza giornata deidiè ufficialmente andata in archivio. Ecco quali sono i risultati maturati in questo 16 gennaio, relativamente ai vari gironi del Preliminary.Gruppo BUna meravigliosa Italia batte largamente l’Algeria con lo score di 32-23. Parisini – oggi 100 presenze in azzurro – e soci si prendono così uno storico passaggio aldel torneo iridato, in compagnia dellache in serata ha “scherzato” contro la Tunisia, battuta dai campioni olimpici per 32-21.Classifica Girone B:4, Italia 4, Tunisia 0, Algeria 0Gruppo CLasupera addirittura 43-19 il Kuwait facendo capire una volta di più che i transalpini hanno voglia di riscatto a questi. Più contenuto il successo dell’Austria: 28-26 al Qatar.Classifica Girone C:4, Austria 4, Qatar 0, Kuwait 0Gruppo FNon senza fatica la Spagna riesce a piegare le resistenze del Cile per 31-22, gli iberici faticano un tempo prima di avere ragione dei sudamericani.