Ilrestodelcarlino.it - Ndivia tratta per sbarcare al Tecnopolo: una torre per i colossi del software

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 16 gennaio 2025 – Il primo passo c’è stato quando è stato annunciata la collaborazione per salvare la Garisenda: Nvidia sta creando un gemello digitale della. Il colosso californiano leader mondiale del computing con intelligenza artificiale sviluppa il modello per comprendere ulteriormente l’attuale comportamento della struttura e sviluppare scenari predittivi. Ora, il nuovo passo avanti: la stessa Nvidia è intiva con la Regione Emilia-Romagna per insediarsi nell'area dell'ex Manifattura tabacchi, al fianco dei supercomputer già in funzione. Lo annuncia il vicepresidente Vincenzo Colla: proprio per ospitare le principalihouse del mondo, insieme ad altre aziende locali interessate, la Regione ha sulla carta la costruzione di una nuovaall'interno delda 20.