"Morti sul lavoro, misure più stringenti"

Un operaio che stava lavorando in un cantiere autostradale dell’A14 morto in seguito allo scontro tra due camion, tra i caselli di Cesena e Valle del Rubicomne. A commentare è Tullia Bevilacqua, segretario regionale Ugl Emilia-Romagna. "Il controllo sui subappalti, – dichiara – un’intensificazione dei controlli nei cantieri dove si annidano i rischi di elusione delle leggi sul, norme piùper punire le responsabilità dellesul. Tante le richieste di Ugl. Ed anche una vera cultura della sicurezza che deve essere trasmessa a tutte le istituzioni che si occupano di. Come Ugl abbiamo presentato ai candidati presidente della Regione un pacchetto di proposte e chiediamo che sia al centro delle prossime riunioni del Patto sul. coinvolgendo i parlamentari locali".