Milleproroghe sotto la lente della Lapet.

L'associazione, convocata in audizione presso la commissione affari costituzionali del Senato oggi 16 gennaio, ha portato le proprie osservazioni riguardo alcune disposizioni che impattano in modo particolare sul settore professionale, chiedendo maggiori chiarimenti e proroghe. In apertura del suo intervento il presidente nazionale Roberto Falcone ha mostrato condivisione per la ratio del provvedimento che reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024, disponendo la proroga di alcune discipline transitorie e nel contempo provvede ad eliminare termini di imminente scadenza al fine di sancire la fine del regime transitorio e la stabilizzazionenorma. Tuttavia, Falcone ha mostrato forti perplessità: “Le continue proroghe di scadenze e l'introduzione di nuove norme se da un lato cercano di garantire flessibilità in un contesto in continuo mutamento, dall'altro generano incertezza e complessità nel sistema normativo”.