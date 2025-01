‘M – Il Figlio del Secolo’ 1 milione di spettatori al debutto per la serie su Mussolini

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –I primi due episodi dellaSky Original ‘M – Ildel– che hanno raccontato i primissimi anni dell’ascesa al potere di Benito(interpretato da Luca Marinelli) e del fascismo, dalla fondazione dei Fasci di combattimento nel 1919 fino all’ingresso dei ‘figli del nuovoin Parlamento – in una settimana hanno ottenuto un ascolto medio di oltre 1di, con oltre 2 milioni di contatti per il primo episodio, facendo guadagnare alla– tratta dal premiato romanzo di Antonio Scurati e diretta da Joe Wright – la top 3 dei debutti di un titolo Sky Original dal 2021 ad oggi. Ottima anche la performance sui social: lasta generando su tutte le piattaforme un grande dibattito e le prime due puntate hanno ottenuto sugli account Sky e Now più di 200mila interazioni e oltre 5 milioni di video views.