L’omicidio di Vignola Uccise a coltellate il fratello | via al processo

Prima udienza dibattimentale ieri, davanti alla Corte d’Assise presieduta dalla dottoressa Ester Russo per Uber Capucci, accusato delvolontario delEmore. Il delitto è avvenuto ad ottobre del 2023 a. Per quanto riguarda la morte della madre, Anna Malmusi, il procedimento era stato stralciato lo scorso anno, in corso di indagini per prosecuzione separata e ad oggi è pendente. Infatti il quadro indiziario relativo alla morte della madre è ancora in fase di analisi e sviluppo. A trovare i corpi di mamma e figlio, la sera del primo ottobre di un anno e mezzo fa, era stata la figlia di Uber, dal momento che il padre non rispondeva al telefono. In sede di interrogatorio l’imputato aveva ammesso che quel giorno aveva avuto una violenta lite con il, poi degenerata nel decesso.