L’omaggio ai dialetti di Topolino | Archimede parla bergamasco

Bergamo. A Paperopoli eccezionalmente siil. In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, che ricorre ogni anno il 17 gennaio,celebra la ricchezza linguistica della penisola con la traduzione in quattro(catanese, fiorentino, milanese e napoletano) della storia di apertura del fumetto numero 3.608.Disponibili in edicola da mercoledì 15 gennaio, le copie dell’edizione speciale sono distribuite solamente nelle regioni di competenza linguistica. La storia – scritta da Niccolò Testi e illustrata da Alessandro Perina – vede protagonista Zio Paperone che deve ancora una volta confrontarsi con gli attacchi della banda Bassotti.A tinte orobiche il linguaggio diPitagorico, per il quale gli ideatori hanno preso a riferimento ildella Bassa.