L’annuncio di Sinner | Cahill lascerà il mio team a fine stagione

Melbourne, 16 gennaio 2025 – Le strade di Jannike Darrensi separeranno alladella. Il coach australiano, che lavora con il numero 1 del tennis mondiale dall’estate 2022 insieme a Simone Vagnozzi, aveva già annunciato alle Atp Finals di Torino chesarebbe stato il suo ultimo giocatore. Ora c’èufficiale di Jannik, arrivato al termine del match di secondo turno degli Australian Open vinto in quattro set contro Tristan Schoolkate: “Ha detto lui che il 2025 è la sua ultima– le parole del campione italiano a Eurosport –. Lo aveva già spiegato lui in un’intervista, non è quindi una novità”. Chi è DarrenConclusa la carriera da giocatore – il 22esimo posto Atp è stato il best ranking –, Darrenè diventato allenatore e ha portato l’australiano Lleyton Hewitt a diventare il più giovane di sempre a raggiungere la prima posizione della classifica.