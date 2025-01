Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Milan: le probabili formazioni

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Si affrontano due big del torneo che vorranno superarsi per arrivare tra i primi quattro posti.vssi giocherà sabato 18 gennaio 2025 alle ore 18 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI bianconeri faticano a trovare continuità a causa dei troppi pareggi fin quì collezionati, tredici su venti partite. Nonostante l’imbattibilità, questo rendimento sta pesando sul ritardo che vanta dal primo posto, ben tredici lunghezze. Con 34 punti, la squadra di Thiago Motta occupa il quinto posto, che va assolutamente migliorato.I rossoneri hanno ottenuto a Como la prima vittoria della gestione Conceicao che ha permesso loro di salire al settimo posto con 31 punti, a tre lunghezze dai bianconeri.