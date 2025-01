361magazine.com - “Io Canto Senior”, le anticipazioni di venerdì 17 gennaio

Leggi su 361magazine.com

17, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “Io”, la versione del talent show che celebra i migliori talenti over 45 condotto da Gerry Scotti.Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la sfida tra i concorrenti entra nel vivo. La scorsa settimana la vincitrice di puntata è stata Saba De Rossi, mentre le due concorrenti eliminate al ballottaggio sono state Rosanna Cestaro e Michela Ricoveri.Questa settimana non mancheranno sorprese particolarmente emozionanti, che toccheranno le corde più intime dei partecipanti.Le esibizioni non saranno solo un’occasione per esprimere il loro talento, ma anche un modo per far vivere momenti che metteranno in luce il loro lato più personale e profondo.A sostenere e ad accompagnare nelle loro esibizioni gli interpreti in gara, mettendo a disposizione la loro esperienza, i capitani: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta.