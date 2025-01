Inter-news.it - Inter-Bologna 2-2, pagelle: Asllani non funziona 4.5! Uno da 8

L’pareggia contro ilcon il risultato di 2-2. Kristjanmostra ancora lacune pesantissime ed è il peggiore in campo. Benissimo Lautaro Martinez, ledel match. YANN SOMMER 6.5 – Sul gol di Castro viene beffato dalla deviazione, solo nel primo tempo però salva l’in due occasioni. Prima su Moro, poi su Odgaard.– DIFESAMATTEO DARMIAN 6 – Segue spesso l’azione in fase offensiva, ma è in difesa che dà un enorme mano contro Ndoye.– dal 70? BENJAMIN PAVARD 6 – Fa la verticalizzazione per Thuram e l’ultima occasione dell’. Aggressivo sul primo stop di Ndoye.STEFAN DE VRIJ 6 – Si fa anticipare da Castro sul tiro di Moro, si rifà successivamente con una scivolata che toglie un’enorme occasione di segnare a Orsolini.ALESSANDRO BASTONI 6.