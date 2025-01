Ilrestodelcarlino.it - In Prima categoria un ribaltone tira l’altro. La corsa in vetta non risparmia colpi di scena

Quattro vittorie, di cui due conseguite in trasferta, hanno caratterizzato l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di(girone A). Al primo posto, scavalcando l’Avis Montecalvo è salito il San Costanzo. Praticamente si è invertito quello che era successo 15 giorni. In terza piazza a meno 2 dalla capolista l’Atletico Mondolfo e il Peglio. Una graduatoria in alto decisamente corta, con 6 compagini divise da 7 punti. In basso l’ultimo posto è sempre del Muraglia. I numeri. La Falco Acqualagna dopo quattro vittorie consecutive ha incamerato due pareggi. L’attacco più prolifico del girone è dell’Avis Montecalvo (31 gol), ha segnato meno di tutti l’Apecchio (solo 5 reti di cui 2 sabato scorso). Il Peglio di mister Giorgini vanta la miglior difesa del torneo (solo 10 le reti subite).