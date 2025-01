Ilgiorno.it - In fuga dalla Sicilia per tentato omicidio: ricercato tunisino arrestato in stazione a Saronno

(Varese) –per unin, è statoalladi. La vicenda inizia lo scorso 3 gennaio quando la polizia interviene in in piazza Vittorio Emanuele a Pachino, in provincia di Siracusa, in seguito alla segnalazione di una persona accoltellata, trovando macchie di sangue e accertando che la vittima dell’aggressione, un, era stato accoltellato e poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Avola. Durante le indagini i poliziotti si avvalgono delle telecamere di videosorveglianza della zona e sentono alcuni testimoni. Vengono così identificate tre persone, anche loro tunisine, ritenute responsabili della violenta aggressione; i tre avevano però già abbandonato la provincia di Siracusa. Il movente sarebbe riconducibile a una vendetta in quanto, qualche giorno prima, la vittima avrebbe ferito con un'arma da taglio uno dei tre aggressori.