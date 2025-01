Hocus Focus | tradizione e innovazione si incontrano ad Altavilla Silentina

Leggi su Ildenaro.it

si prepara ad accogliere una nuova edizione del Festival, un evento che unisce lamillenaria del culto di Sant’Antonio Abate all’e alla creatività dei giovani. Dal 17 al 19 gennaio, il centro storico si animerà con concerti, laboratori, spettacoli e momenti di convivialità, offrendo un’esperienza unica per grandi e piccoli.Un viaggio tra passato e futuroL’edizione 2025 del festival, organizzata dalla Pro Loco diin collaborazione con diverse associazioni locali, ha come tema centrale la “Vertigine”. Un concetto che ben rappresenta il desiderio di una generazione di riconnettersi con le proprie radici, mantenendo al contempo uno sguardo rivolto al futuro.Il programma è ricco di appuntamenti che spaziano dallaalla contemporaneità:17 gennaio: La giornata si apre con una Santa Messa in onore di Sant’Antonio Abate, seguita dalla tradizionale benedizione degli animali e dall’accensione dei fuochi, cuore pulsante della festa.