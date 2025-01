Gabriella Scapicchio direttore generale della Fondazione Nest

Leggi su Ildenaro.it

La(Network 4 Energy Sustainable Transition), partenariato esteso finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e promosso dal Ministero dell’Università eRicerca per fare ricerca sulla transizione energetica, ha un nuovo. Dopo un’attenta selezione durata mesi, è stata nominata dg, exdi Le Village di Crédit Agricole di Milano.vanta una carriera pluriennale nelle areesostenibilità, innovazione tecnologica e gestione di progetti complessi. Laurea in Economia all’Università Federico II di Napoli, un master in Marketing e comunicazione alla Luiss, nella sua carrieraha ricoperto ruoli di grande responsabilità in ambito strategico e gestionale. In Crédit Agricole ha lavorato per oltre quindici anni in ruoli apicali, in particolare nel settore dell’innovazione, guidando aziende nei loro processi di trasformazione in ambiti diversi, dalla finanza all’energia, dalla mobility al retail.