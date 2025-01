Anteprima24.it - Flocco (M5S): “Ottimo risultato di Manfredi, finanziamenti cruciali per Scampia e Secondigliano”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Esprimo la mia piena soddisfazione per il significativoraggiunto dal Sindaco Gaetanonell’incontro di ieri a Palazzo Chigi. Grazie alla sua determinazione e capacità di interlocuzione con le istituzioni nazionali, sono stati ottenutiessenziali che porteranno alla riqualificazione di areedella nostra città, in particolare. – così in una nota il consigliere comunale Salvatore(M5S)Essendo nato a pochi passi da queste zone, conosco bene le sfide e le potenzialità che esse rappresentano. I progetti delineati durante questa importante riunione non solo offriranno un’opportunità di riscatto per i nostri quartieri, ma si allineano perfettamente con i principi del Movimento 5 Stelle: promuovere lo sviluppo sostenibile, la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.