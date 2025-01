Ente idrico campano: 9 posti per il servizio civile universale

Leggi su Ildenaro.it

L’, in collaborazione con ExpoItalia, offre ai giovani tra i 18 ei 28 anni l’opportunità di partecipare al. Sono disponibili 9, suddivisi tra gli Ambiti Distrettuali Irpino, Sannita e Sele (3 per ciascun Distretto con sedi ad Avellino, Benevento e Salerno), per un’esperienza di 12 mesi che unisce crescita personale, impegnoe conoscenza della pubblica amministrazione. Durante il percorso, i partecipanti riceveranno un compenso mensile di 507,30 euro e saranno coinvolti in progetti incentrati sulla tutela delle risorse idriche e sulla sostenibilità ambientale. Avranno inoltre l’occasione di conoscere da vicino le responsabilità e il funzionamento dell’che gestisce ilIntegrato e una risorsa fondamentale come l’acqua.