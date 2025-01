Secoloditalia.it - È morto il regista David Lynch, il cupo visionario che incollò il mondo alla tv con Twin Peaks. Aveva 78 anni

all’età di 78ile sceneggiatore. Ne dà notizia il sito americano di Variety, riportando un post della famiglia su Facebook. «È con profondo dispiacere che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell’uomo e dell’artista,», si legge nel post che chiede «un po’ di privacy in questo momento».La morte diannunciata dfamiglia«C’è una grande voragine nelora che non è più con noi. Ma, come direbbe lui, “Tieni gli occhi sulla ciambella e non sul buco”. È una bellissima giornata con un sole dorato e il cielo azzurro lungo tutto il percorso», è la conclusione del breve messaggio. Le cause del decesso non sono note, ma nel 2024rivelato che gli era stato diagnosticato un enfisema dopo una vita passata a fumare e che probabilmente non sarebbe più stato in grado di uscire di casa per dirigere.