È morto David Lynch

Arriva dalla pagina ufficiale di Facebook la notizia chesi è spento, alla vigilia del suo 79° compleanno (era nato il 20 gennaio 1946).“È con grande dispiacere che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell’uomo e dell’artista,. Apprezzeremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande buco nel mondo ora che lui non è più con noi. Ma, come avrebbe detto lui, ‘tenete gli occhi sulla ciambella e non sul buco’.È una bella giornata con un sole dorato e un cielo azzurro.”Con la sua visione artistica oscura e surrealista in film come “Velluto Blu” e “Mulholland Drive” e la serie tv che ha cambiato per sempre la storia della televisione “Twin Peaks” ha segnato il cinema americano e mondiale.Nel 2024,aveva comunicato di aver ricevuto una diagnosi di enfisema dopo una vita passata a fumare e che probabilmente non sarebbe più stato in grado di uscire di casa per dirigere altri film.