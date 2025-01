Ilnapolista.it - Delusione Berrettini agli Australian Open: eliminato al secondo turno e penalizzato da una decisione arbitrale

Leggi su Ilnapolista.it

Matteoha perso contro Holger Rune al6-7, 6-2, 3-6, 6-7. Tuttavia, ci sono state polemiche per l’arbitraggio del match, in particolare riguardante un episodio fondamentale.alda unaIl Var è intervenuto per un grave errore della giudice di sedia Louise Engzell; la situazione ha, che ha dovuto rigiocare un punto che era ormai suo.Nelset, infatti, sul 2-0 per il tennista romano e 40-40, Rune è riuscito a toccare la pallina a rete con la punta della racchetta; quidoveva chiudere il punto con un tocco facile, ma l’arbitra ha fermato il gioco chiamando il doppio rimbalzo, perché convinta che il danese avesse colpito la pallina in ritardo.