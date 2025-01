Nerdpool.it - Daredevil: Born Again – Tutto quello che c’è da sapere sul ritorno del Diavolo di Hell’s Kitchen!

The Devil’s work is never done. A più di sei anni dalla cancellazione dida parte di Netflix dopo tre stagioni, ildirinasce su Disney+. Il revival, che proviene dall’unità Marvel Television dei Marvel Studios guidati da Kevin Feige, riprende anni dopo la terza stagione e dopo le successive apparizioni di Matt Murdock (Charlie Cox) e Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) nel più ampio Marvel Cinematic Universe. L’Uomo senza Paura è apparso (senza costume) in Spider-Man: No Way Home del 2021, ma anche in She-Hulk: Attorney at Law del 2022 e di Echo del 2024, mentre il Kingpin di Fisk era il grande cattivo dietro Occhio di Falco ed Echo del 2021.“Ammetto che non è delspiacevole rivederti”, dice Fisk a Murdock nel trailer appena rilasciato, nel loro primo incontro faccia a faccia dal finale della terza stagione didel 2018.