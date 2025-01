Liberoquotidiano.it - Covid: Boccia, 'contributo Pd costruttivo se lavoro commissione serio'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Come Pd abbiamo partecipato oggi ai lavori dellad'inchiesta sull'emergenza, con un preciso intento: verificarne la credibilità e il rigore scientifico nelle attività di analisi e di indagine. Come tutti i gruppi parlamentari sanno, abbiamo presentato a Montecitorio una proposta di legge per modificare i profili di questa, nata con una grave forzatura della maggioranza riguardante le sue competenze". Così il presidente dei senatori del Pd Francescointervenuto indopo l'audizione Domenico Arcuri."Anche oggi è emerso con evidenza qual è il crinale su cui si svolgerà il confronto: una discussione che non può essere fatta senza considerare preventivamente, e sempre, i profili scientifici che hanno guidato l'azione dello Stato e delle sue articolazioni territoriali, a partire dalle Regioni.