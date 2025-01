Tg24.sky.it - Corteo per Ramy a Roma, 39 denunciati: due sono minori

Leggi su Tg24.sky.it

39 iper gli scontri avvenuti durante ilper. La Digos della Questura ha depositato ieri pomeriggio alla Procura capitolina una informativa. Dueminorenni. Le ipotesi di reato, a vario titolo, di manifestazione non preavvisata, radunata sediziosa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e il getto pericoloso di cose, in concorso e con le modalità aggravate. Nel pomeriggio di ieri, la Digos della Questura diha depositato alla Procura capitolina una informativa di reato per gli episodi di violenza verificatisi nel corso della sera di sabato 11 gennaio, durante la manifestazione non preavvisata "stati i carabinieri giustizia PER", a seguito dell'appuntamento che i sodalizi "Za Um Sapienza", "Azione Antifascista Trieste Salario", "Settima, Movimento", "Monteverde Antifascista", "Delo!lisunderground'' ed "Assemblea portuense" si erano dati dalle 19 in piazza dell'Immacolata.