Anteprima24.it - Comunità Montana del Fortore, la Giunta approva tre interventi strategici: si attende il finanziamento

Tempo di lettura: 2 minutiGiornata estremamente produttiva quella di ieri per laEsecutiva delladel, presieduta da Zaccaria Spina, con il vice Giuseppe Addabbo e l’assessore Gianfranco Mottola, che ha provveduto a richiedereper il 2025 di progettazioni per 3oltre a spingere sulla chiusura delle procedure relative alle ulteriori 4 progettazioni precedentemente finanziate con l’zione di 2 progetti esecutivi ed entro breve degli ultimi 2.Nelle tre richieste diper il 2025 rientrano i seguenti: –di sistemazione idrogeologica e recupero della sinuosità del torrente Tammarecchia, nei territori di Molinara e San Giorgio La Molara.– realizzazione strada a scorrimento veloce di collegamento tra la Valle dele la Fondovalle Tappino con tratto “Ponte Setteluci” SS369 che interessa i comuni di San Bartolomeo in Galdo, Castelvetere Vale località Tredici Archi su SS17 in agro di Tufara (CB) ; – sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità di bonificapresente nel comune di Foiano Val(Strada Foiano-Baselice, Strada San Pietro, Strada Pagliarella);I due progetti che sono statiti su fondi assegnati per le annualità precedenti sono:– lavori di messa in sicurezza del sistema viario, con relativo riassetto idrogeologico alla località Macchione nel comune di Apice;–di sistemazione idrogeologica del versante Vallone Varco nel comune di Castelfranco in Miscano.