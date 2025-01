Puntomagazine.it - Città Futura: aperte le iscrizioni per il doposcuola sociale

Ildi Cercola: un’iniziativa gratuita per supportare lo studio e la crescita dei bambini e ragazzi del territorio“Nella nostra sezione, da sempre impegnata a promuovere una politica al servizio dellae delle persone più vulnerabili, tornano le attività sociali con l’apertura delleal”, ha reso noto Marco Picardi, consigliere comunale di Cercola. “Questo progetto è pensato per offrire ai bambini e ai ragazzi del territorio un supporto concreto nello studio e nella crescita personale in maniera totalmente gratuita”.“Siamo convinti – ha continuato – che la politica debba partire dai bisogni reali delle persone, ed è per questo che nella nostra sezione non ci limitiamo al dibattito politico, ma ci impegniamo quotidianamente con iniziative che mirano a migliorare la vita della comunità.