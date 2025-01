Gqitalia.it - Chi è il designer di MM6 Maison Margiela?

Una delle foto più famose nel mondo della moda è quella che ritrae l’intero team diMartindiviso su quattro file mentre indossa l’iconico camice bianco del brand e posa con le braccia incrociate. Scattata da Annie Leibovitz per il numero di settembre 2008 di Vogue US, il successo di quell’immagine è dovuto soprattutto al fascino della sedia volutamente lasciata vuota da Martin. Certo, fotografare un team di creativi senza la sua guida non è il massimo, ma l’assenza diin quella foto descrive alla perfezione il carattere e parte del fascino che si cela dietro albelga. «In realtà il nostro approccio è molto simile a quello di qualsiasi altra casa di moda, con la gioiosa aggiunta che con l'anonimato possiamo concentrarci sulla creazione e fare ciò che sappiamo fare meglio: moda e prodotti», mi ha spiegato tramite e-mail un membro del design team di MM6, il brand che di quella famosa foto scattata quindici anni fa ne ha fatto quasi un mantra.