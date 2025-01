Quotidiano.net - Cambiare vita con il Pnrr: "Così ho potuto studiare"

Lucia, Imma e Federico: tre nomi, tre storie, tre vite apparentemente distanti, ma legate da un filo invisibile. I tre protagonisti hanno avuto l’opportunità di trasformare il proprio destino grazie ai fondi europei garantiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (). Le loro esperienze - che vogliono dimostrare come l’Unione Europea non sia una realtà fantasma, ma un’istituzione vicina alla gente - sono state prese come simbolo dalla nuova campagna di comunicazione sul “NextGenerationEU - Il futuro diventa realtà”, presentata martedì ad Esperienza Europa, lo spazio dedicato a David Sassoli, a Roma, a due passi dall’Altare della patria. La campagna, che durerà tre settimane, che ha per obiettivo quello di raccontare i benefici tangibili ottenuti dai cittadini grazie ai fondi Ue, narrando le storie didelle persone.