Quotidiano.net - Biden avverte: oligarchia minaccia la democrazia nel discorso d'addio

Leggi su Quotidiano.net

"Oggi in America sta prendendo forma un'di estrema ricchezza, potere e influenza": è questo il monito più forte lanciato dal presidente americano Joenel suod'alla nazione dallo Studio ovale, a cinque giorni dall'insediamento di Donald Trump. Un intervento in diretta tv di soli 20 minuti in cui, chiudendo una carriera politica di 50 anni,ha rivendicato i successi della sua presidenza per cementare la propria eredità e lanciato una serie di avvertimenti sui rischi per la. A partire dalla formazione di un'di miliardari, quella corte di ceo che si sta coalizzando intorno al suo erede: da Elon Musk a Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, anche se non li ha nominati. Citando i moniti del presidente Dwight Eisenhower sul complesso militare-industriale quando lasciò l'incarico,ha detto di essere "altrettanto preoccupato per la potenziale ascesa di un complesso tecnologico-industriale che potrebbe rappresentare un pericolo reale anche per il nostro Paese".