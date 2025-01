Oasport.it - Australian Open 2025, risultati tabellone femminile 16 gennaio: Swiatek e le big facili, per la polacca c’è Raducanu. Svitolina attende Paolini o Zarazua

La quinta giornata deldell’si sta per concludere. C’è la sola Jasminein campo con Renata, mentre l’altra azzurra Lucia Bronzetti si è arresa alla rumena Jaqueline Cristian; con la numero 4 al mondo si chiuderà dunque il secondo turno del torneo. E quest’oggi le sorprese bisogna cercarle con il lanternino.Vittoria senza alcuna fatica per Iga, che ara la povera Rebecca Sramkova, vincitrice di soli due game in totale. Per la numero 2 al mondo ora un incrocio interessante con Emma, che conferma i suoi passi avanti dell’ultimo periodo regolando in due set Amanda Anisimova. Fa leggermente peggio diElena Rybakina, la kazaka lascia invece tre giochi alla statunitense Iva Jovic e accede senza sudare ai sedicesimi dove incrocerà Dayana Yastremska, che ha spazzato via Danka Kovinic.