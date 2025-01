Thesocialpost.it - Australia, influencer avvelena la figlia per ottenere follower e donazioni: arrestata

Una storia scioccante arriva dal Queensland, in, dove unadi 34 anni, Allanah Harris, è finita in manette con accuse gravissime. Per mesi avrebbeto la, raccontando sui social che la bambina era gravemente malata. L’obiettivo era aumentare il numero die raccogliere, riuscendo acirca 60mila dollarini (oltre 37mila euro).Leggi anche: Lecco, schianto in diretta social: non ce l’ha fatta Jennifer, muore a 13 anniLa donna, molto attiva sui social, pubblicava contenuti strazianti sulla presunta malattia della. Mostrava la piccola sofferente e chiedeva aiuto economico ai suoi. La polizia ha però scoperto che la bambina, ricoverata più volte tra agosto e ottobre, aveva ingerito farmaci somministrati dalla madre senza autorizzazione medica.